Die beschädigte Bronze-Skulptur von Heinrich Apel „Spielende Kinder“ soll wiederhergestellt werden. Der Magdeburger Verein Kunst/Mitte sammelt Spenden dafür. Bei einer Versteigerung kamen nun 12.000 Euro zusammen. Wie viel Geld sie noch brauchen und was versteigert wurde.

Nach Bronze-Diebstahl an Apel-Brunnen

In Magdeburg-Olvenstedt steht der Apel-Brunnen. Inzwischen wurden die Überreste der Skulptur von der Stadt eingelagert.

Magdeburg. - Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. So gingen 21 Grafiken und zwei Skulpturen in Magdeburg an neue Besitzer. Der Erlös soll dafür verwendet werden, um die beschädigte Bronze „Spielende Kinder“ von Heinrich Apel wiederherzustellen. Wie viel Geld die Versteigerung einbrachte.