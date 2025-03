Magdeburg - 2025 feiert die Kita „Fridolin“ an der Gerhart-Hauptmann-Straße in Magdeburg ihr 70-jähriges Bestehen. Die Einrichtung, die am 1. Februar 1955 als Reichsbahn-Kindergarten eröffnet worden war, befindet sich seit 2004 in der Trägerschaft der Johanniter-Unfall-Hilfe.

Anlässlich des runden Jubiläums lädt die Kita alle ehemaligen Erzieherinnen, Leitungen und anderen Mitarbeiter zu einem großen Wiedersehenstreffen ein. Dieses wird am Mittwoch, 7. Mai, ab 9.30 Uhr vor Ort in der Einrichtung stattfinden.

Ehemalige Mitarbeiter erinnern mit Fotos und Filmen an frühere Zeiten

„Bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen wird gemeinsam auf die bewegte Geschichte der Einrichtung zurückgeblickt. Anhand von Fotos und Filmmaterial können die Gäste in Erinnerungen schwelgen und die Entwicklung der Kita über sieben Jahrzehnte Revue passieren lassen“, erklärt die aktuelle Leiterin Nicole Dame in einer Mitteilung.

Ehemalige Mitarbeiter, die an dem Treffen teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis zum 20. April anzumelden. Dies ist unter Telefon 0391/7317108 oder per E-Mail an fridolin.magdeburg@johanniter.de möglich.

„Wir freuen uns darauf, mit ehemaligen Wegbegleitern diesen besonderen Meilenstein zu feiern und gemeinsam die Vergangenheit lebendig werden zu lassen“, lädt Nicole Dame ein. Geplant sind zudem eine Festwoche, ein Tag der offenen Tür und eine Ausstellung.