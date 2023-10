Die Fläche "Am Teich" ist ganz in der Nähe des Weges, der in Magdeburg einen neuen Namen bekommen soll.

Magdeburg - Der kleine Weg zwischen Dorfstraße und der Straße „Am Teich“ ist aktuell noch ohne Namen. Das will die Arbeitsgruppe Gemeinwesenarbeit (GWA) Alt-Olvenstedt nun ändern und hatte bereits zur Ideenfindung aufgerufen. Insgesamt elf unterschiedliche Vorschläge wurden eingereicht – teilweise von Privatpersonen, aber die Interessengemeinschaft (IG) Alt-Olvenstedt hatte geschlossen als Gruppe einen Vorschlag eingereicht.

In der vergangenen Sitzung der Gruppe konnte nun zwischen den elf Möglichkeiten abgestimmt werden, sodass es nun eine Top Drei der beliebtesten Namensvorschläge gibt. Die Finalisten: Grabenweg mit 13 Stimmen, Teichweg mit elf Stimmen sowie Auf der großen Sülze mit vorerst sechs Stimmen. „Erfreulicherweise haben sich Ideen durchgesetzt, welche einen Bezug zur Entstehung der Wegeverbindung aufweisen“, sagt Marcus Behrens, Mitglied der GWA.

Auch interessant: Mit Video: Erinnerungstafeln in Magdeburg aufgestellt - ein Haus und seine Geschichte

Ein Name mit Geschichte

Zur Geschichte: Das Flüsschen „Große Sülze“, das auf dem Weg von seiner Quelle bei Irxleben bis zur Mündung in die Schrote westlich vom Neustädter See durch diesen Stadtteil fließt, wurde vor vielen Jahren zwischen Schulzentorstraße und Hirtenstraße mit einem Rohr unter die Erde verbannt. Auch der 90 Meter lange namenlose Fußweg gehöre zu diesem verrohrten Bereich, wie der Magdeburger erklärt.

Dieser Weg in Magdeburg muss benannt werden. Prepress Media MItteldeutschland

Die GWA habe das Ziel, der Stadtverwaltung einen Namen vorzuschlagen, der an den alten oberirdischen Bachlauf erinnert. „Nun sollen unsere Bürger bei der Entscheidung über den Namen das letzte Wort haben“, sagt Behrens. Diese können ab jetzt bis Sonntag, 12. November per Mail abstimmen.

So können Magdeburger abstimmen

Auswahl stehen drei verschiedene Namen: Grabenweg, Teichweg und Auf der großen Sülze. Bis zum 12. November 2023 kann abgestimmt werden. Bürger können eine E-Mail an gwa-alt-olvenstedt@web.de schreiben, welchem der drei Vorschläge sie ihre Stimme geben. Final wird bei der nächsten GWA-Sitzung am Montag, 13. November, der Name bestimmt, der dann bei der Straßennamen-AG eingereicht wird. Das Treffen findet um 17 Uhr im Bürgerhaus an der Poststraße 17 statt.