Magdeburger Künstler bringt FCM-Stürmer Beck zum Abschied auf die Leinwand

Der Künstler Marcel de Well hat Christian Beck vom 1. FC Magdeburg in einer Bilderserie verewigt. Die Kunstaktion entstand zum Abschied des Stürmers und dient einem guten Zweck.

Der Magdeburger Künstler Marcel De Well hat in seinem Atelier die limitierte Serie von Christian Beck gestaltet.

Magdeburg - „Dann muss mir Marcel noch ein Bild malen.“ Nicht wenige waren überrascht, als sie erfahren haben, dass der Vertrag von Christian Beck vom FCM nicht verlängert wird. So auch Hanna Wagner. Vater Eiko hatte die schwierige Aufgabe, ihr die Nachricht aus der Volksstimme vorzulesen. Über einen guten Draht zu Marcel de Well wollte er seiner Tochter den Wunsch erfüllen – gemeinsam entstand die Idee, damit einen sozialen Zweck zu erfüllen.

Der Prozess, wie die Fotovorlage von Sportfotograf Axel Kammerer mit einem hohen Wiedererkennungswert mit einer Spachteltechnik auf die Leinwand gebracht werden kann, dauerte Tage. Ein Knackpunkt war auch die farbliche Gestaltung. „Ich bevorzuge die Kombination aus Gold und Schwarz – aber Blau musste in Anlehnung an den Verein, den Christian Beck über acht Jahre mit geprägt hat, auch dabei sein“, so Marcel Syllwasschy.

Durch einen Burnout intensivierte er seine Leidenschaft für das Malen und ist mittlerweile professioneller Künstler. „Es war ein Neuanfang“, sagt Syllwasschy, der als Marcel de Well und mit seinen in Gold und Schwarz getauchten Stadt-Silhouetten bekannt ist und aktuell auch die Frühchenstation des Uniklinikums mit einer Aktion unterstützt. „Es ist eine Herzensangelegenheit, gerade in der Corona-Zeit das Haus zu unterstützen.“

Christian Beck vom 1. FC Magdeburg hat die Bilder signiert. Foto: Marco Papritz

Mit seiner Serie, die auf 74 Bilder limitiert ist, trifft der Künstler nicht nur den Nerv der Fans. Auch der Spieler ist begeistert – von der Aktion und der künstlerischen Umsetzung. „Es ist mir eine Ehre, dass mir eine Bilderserie gewidmet wird. Und wenn sie noch einem sozialen Zweck dient, ist es umso schöner“, sagt Christian Beck, der es sich nicht nehmen lässt, die Werke zu signieren.

Die Welle der Sympathiebekundungen, die den erfolgreichen Stürmer – mit 149 Toren in der ewigen Bestenliste des FCM nach den Legenden Joachim Streich und Jürgen Sparwasser auf Rang 3 – seit Bekanntwerden des Abschieds vom Club beinahe überrollt hat, ist enorm. Unter anderem hat ihm das Oli-Kino eine Leuchtreklame gestaltet, ein Fan ließ ein Tattoo stechen, ein anderer Anhänger hat einen Christian-Beck-Lauf über 14,9 Kilometer absolviert. „Es ist schon verrückt, welchen Zuspruch ich erfahre“, so der 33-Jährige, der von vielen „Beckus“ gerufen wird.

Nur wenige Bilder sind über de Wells Internetseite noch verfügbar. Die bei den bisherigen Verkäufen erzielte Spendensumme beträgt 1500 Euro, sie wird vom Netzwerk Sam For City, das vom ehemaligen FCM-Kapitän und Präsidiumsmitglied Marius Sowislo betrieben wird, versechsfacht und soll der Mitteldeutschen Kinderkrebsforschung zugutekommen, so Christian Beck: „Seitdem ich Vater bin, bewerte ich viele Dinge anders, und möchte einen kleinen Teil dazu beitragen, dass die Initiative den Betroffenen helfen kann.“