Im ersten Halbjahr 2024 sind in Sachsen-Anhalt 20 Prozent mehr Unternehmen insolvent gegangen als im Vorjahr. Und auch zum Beginn von 2025 mussten bereits einige Firmen Insolvenz anmelden. Hier ein Überblick über die bekanntesten Pleite-Firmen.

In Sachsen-Anhalt sind bereits 2024 einige prominente Firmen insolvent gegangen. Doch welche Firmen hat es 2025 bereits getroffen?

Magdeburg/Halle (Saale). - Insgesamt gab es nach Angaben der Wirtschaftsauskunftei Creditreform in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 180 Firmeninsolvenzen in Sachsen-Anhalt. Das waren 20 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Überschuldung, hohe Energiepreise, Fachkräftemangel: Die Gründe für die Firmenpleiten sind vielfältig. Einige bekannte Unternehmen gingen 2024 in Sachsen-Anhalt insolvent. Und auch zum Jahresbeginn 2025 mussten erste namenhafte Firmen Insolvenz anmelden.

Unternehmen wie die Mitteldeutsche Flughafen AG, Betreiber des Flughafens Leipzig/Halle, werden wohl mit Steuergeld gerettet.

Aber nicht nur in Sachsen-Anhalt gehen Firmen pleite. So ist beispielsweise das Unternehmen Automation Hero des Seriengründers Stefan Groschupf insolvent. Der Hallenser, der im Silicon Valley lebt, wollte Büroarbeit radikal digitalisieren.

Der Leiter der Creditreform Wirtschaftsforschung, Patrik-Ludwig Hantzsch, sieht für die vermehrten Insolvenzen verschiedene Gründe. "Die Unternehmen kämpfen im ersten Halbjahr 2024 weiter gegen die Auswirkungen der Rezession in 2023, anhaltende Krisen und die kraftlose konjunkturelle Entwicklung in diesem Jahr." Dies breche zahlreichen Betrieben das Genick.

"Die Unternehmensstabilität in Deutschland ist derzeit so wacklig wie seit vielen Jahren nicht mehr", so Hantzsch.