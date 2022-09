Magdeburger Künstler vertritt Sachsen-Anhalt bei Newcomer Contest

Der Magdeburger Sänger Ulrich Neugebauer, Künstlername „herr ulrich“, beschäftigt sich in seinen Songs mit den Problemen und Gedanken seiner Generation: Freundschaft, zerbrochene Liebe und Zukunftsfragen. Nun tritt er als Landesvertreter bei „Local Heroes“ an.

Magdeburg - „Nichts von dem, was ich denke, muss ich für mich behalten“, singt er in einem seiner Songs. Der Magdeburger Ulrich Neugebauer alias „herr ulrich“ veröffentlicht aber nicht nur Songs mit eigenen Texten und selbst produzierten Musikvideos, sondern tritt dieses Jahr bei dem Local Heros-Bundesfinale für Sachsen-Anhalt an. „Ich bin schon aufgeregt, für das gesamte Bundesland anzutreten. Als Ur-Magdeburger will ich natürlich abliefern“, erzählt der 23-Jährige.