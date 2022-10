Ausstellung Magdeburger Künstlerinnen: Zwischen Akt und Freiheitskampf

Frauen in der Kunst sind noch immer unterrepräsentiert. Um dem entgegenzuwirken, zeigten Magdeburgerinnen am Wochenende die Vielfalt der weiblichen Kunst. Zahlreiche Besucher zog es in die Ausstellung der Kunstkurve.