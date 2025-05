Michael Hoffmann ist im zehnten Jahr Geschäftsstraßenmanager von Magdeburg-Sudenburg. Wie er dem Stadtteil einen Charakter verleihen will und wie er den Wandel der Halberstädter Straße einschätzt.

Essen und einkaufen in Sudenburg

Michael Hoffmann in seinem kleinen Laden an der Halberstädter Straße. Unter anderem können dort Beutel, Hefte und Kalender passend zu Magdeburger Stadtteil Sudenburg erworben werden.

Magdeburg. - Wenn er in seinem Laden an der Halberstädter Straße den roten Teppich vor der Tür ausgerollt hat, bleiben ständig Menschen stehen, die kurz grüßen oder ein Anliegen haben. Der Geschäftsstraßenmanager von Sudenburg, Michael Hoffmann, ist im Stadtteil bekannt wie ein bunter Hund. Wie sich der Stadtteil verändert hat und was seine Pläne für die Zukunft sind.