Magdeburg - Bei der Jugendfeuerwehr in Neu-Olvenstedt steigt die Aufregung. Am 21. Juli fahren sie nämlich für eine Woche nach Italien – jedoch nicht um Urlaub zu machen. Sie treten als eine von drei Mannschaften bei dem internationalen Wettbewerb des Weltfeuerwehrverbandes CTIF für Deutschland an. Dabei müssen sie sich gegen 21 weitere Nationen aus der ganzen Welt behaupten und in dem zweigeteilten Wettbewerb ihr Können zeigen.

Die Mannschaft, die antritt, besteht aus insgesamt 20 Jugendlichen im Alter von 10 bis 16 Jahren, wie Annette Siedentopf mitteilt. Sie ist die Wehrleiterin der Freiwilligen Feuerwehr Olvenstedt und wird ebenfalls mit nach Italien reisen.

Internationale Kontakte

„Der Wettbewerb findet nur an einem Tag statt. Davor gibt es zwei Trainingstage. Außerdem präsentieren sich alle Nationen mit einem Bühnenprogramm“, erklärt sie. Für die Jugendlichen soll es schließlich auch die Gelegenheit geben, Kontakte zu knüpfen und andere Nationen und Kulturen kennenzulernen.

Um sich in Italien, genauer in Borgo Valsugana in der Provinz Trentino, von der besten Seite zeigen zu können, wird bereits fleißig trainiert. Zweimal in der Woche kommen die Jugendlichen in Olvenstedt zusammen, kurz vor dem Wettbewerb wird es noch ein Trainingswochenende geben. „Ich erkläre den Kindern immer, dass es ungefähr so ist wie die Bundesliga der Jugendfeuerwehr“, sagt Siedentopf. Im feuerwehrtechnischen ersten Teil des Wettbewerbs ist eine Löschübung mit Hürden zu absolvieren, der sportliche zweite Teil ist ein 400-Meter-Staffellauf mit kleinen Aufgaben.

Reise kostet 18.000 Euro

„Unser Ziel ist es, alles fehlerfrei zu absolvieren. Die Zeit wird dann entscheiden, wie wir abschneiden“, sagt die Wehrleiterin. „Einige aus der Gruppe treten zum ersten Mal bei einem Wettbewerb an. Ich hoffe, sie sind dann nicht zu aufgeregt und behalten die Nerven.“ Neben ihnen treten noch eine Gruppe aus Bayern und eine aus Mecklenburg-Vorpommern für Deutschland an.

Die Reise würde insgesamt rund 18.000 Euro kosten. Neben der Mannschaft reisen einige Betreuer sowie Fans und Familien mit. Die Kosten für den Reisebus würde die Stadt übernehmen. Die restlichen Kosten seien durch Sponsoren und den Förderverein gedeckt worden.