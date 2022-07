Parkplätze am Magdeburger Hasselbachplatz dürfen für Kneipenterrassen genutzt werden

Das "The Hyde" war 2021 Vorreiter in Sachen Terrassenbau auf dem Parkstreifen in der Magdeburger Sternstraße. Weil es Gastronomen im Kneipenviertel rund um den Hasselbachplatz generell an Außenfläche mangelt, zeigt sich die Stadt ab 2022 generell offen für die saisonale Umnutzung von Parkplätzen in Gastro-Terrassen.

Achivfoto: Uli Lücke