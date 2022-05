Magdeburger Museen ergründen das Leben in Ostdeutschland 

„Working Class Heroes" nennt der Fotograf Dietrich Bahß diese 1982 entstandene Aufnahme von Arbeitern der Sket-Gießerei. Sie ging nach Schenkung von Bahß in den Bestand des Kulturhistorischen Museums Magdeburg über. Auch die Geschichte der „Stadt des Schwermaschinenbaus“, die in der wirtschaftlichen Transformation nach der Wiedervereinigung schier unterging, will die Ausstellung „Feeling East“ beleuchten.

Foto: Dietrich Bahß