Zum 150-jährigen Bestehen hat das Magdeburger Museum für Naturkunde tief in seinem Fundus gegraben. In einer neuen Ausstellung sind noch nie gezeigte Exponate zu sehen.

Das Okapi gehört zu den ältesten Großpräparaten im Naturkundemuseum Magdeburg. Nach Jahrzehnten ist es nun erstmals wieder zu sehen.

Magdeburg. - 150 Jahre ist es her, dass Magdeburger Privatsammler ihre Schätze erstmals gemeinsam öffentlich ausstellten. Aus diesen Anfängen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Magdeburg entstand das heutige Museum für Naturkunde, das anlässlich dieses Jubiläums die neue Sonderausstellung „Natur im Fokus - 150 Jahre Sammeln und Entdecken“ eingerichtet hat. Zu sehen sind darin zahlreiche Exponate, die bislang noch nie öffentlich gezeigt wurden.