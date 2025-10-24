Die Burchardstraße in Cracau ist mit angrenzender Kita und Elberadweg für viele Magdeburger ein täglicher Weg – jedoch in schlechtem Zustand. Jetzt steht fest: Die Stadt will sie grundlegend umbauen.

Magdeburg. - Die Burchardstraße in Magdeburg-Cracau steht vor einem Wandel: Aus der holprigen Verbindung soll eine moderne, sichere und grüne Straße werden. Der Stadtrat hat dem Sanierungsprojekt nun zugestimmt – und der Zeitplan steht bereits.