Die Burchardstraße in Cracau ist mit angrenzender Kita und Elberadweg für viele Magdeburger ein täglicher Weg – jedoch in schlechtem Zustand. Jetzt steht fest: Die Stadt will sie grundlegend umbauen.

Von Romy Bergmann 24.10.2025, 07:00
Die Burchardstraße in Magdeburg bildet einen Teilabschnitt des Elberadwegs und wird insbesondere in den warmen Monaten von Radfahrern gern genutzt. Foto: Martin Rieß

Magdeburg. - Die Burchardstraße in Magdeburg-Cracau steht vor einem Wandel: Aus der holprigen Verbindung soll eine moderne, sichere und grüne Straße werden. Der Stadtrat hat dem Sanierungsprojekt nun zugestimmt – und der Zeitplan steht bereits.