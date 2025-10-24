weather wolkig
Vereinsvorsitzender Roland Wierling spricht über Ruhebäume und eine besondere Stätte für Beisetzungen. Weshalb ein kleiner Ort bei Havelberg damit an Bedeutung gewinnt.

Von Max Tietze 24.10.2025, 06:11
Roland Wierling engagiert sich als Vorsitzender im Verein „Rittergut Todtenkopf und Landschaft“. Dieser betreibt den „Waldfrieden“, einen Platz für Bestattungen im Wald. Foto: Max Tietze

Waldfrieden. - „So viele Baumarten wie hier findet man kaum in anderen Bestattungswäldern“, erklärt Roland Wierling. Der promovierte Forstwissenschaftler im Ruhestand ist Vorsitzender im Verein „Rittergut Todtenkopf und Landschaft“, der die Ruhestätte „Waldfrieden“ nördlich von Havelberg betreibt.