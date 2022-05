Magdeburger packen für die freiwillige Feuerwehr im Förderverein an

Die Feuerwehr rückt nicht nur zu Einsätzen aus, sie hält auch die Gemeinschaft zusammen. Auch in Magdeburg, wo ein Förderverein gegründet werden soll.

Magdeburg - Das Vorhaben wird im Magdeburger Stadtteil Beyendorf-Sohlen seit längerem verfolgt, nun wird es in die Tat umgesetzt. Zur Unterstützung der Arbeit der freiwilligen Feuerwehr der Ortschaft gründen Bewohner am 12. Februar 2022 einen Verein. Interessierte sind eingeladen, sich um 15 Uhr in der Aula vom Soziokulturellen Zentrum im Dodendorfer Weg 12 einzufinden.