Im Rahmen der Volksstimme-Serie Weniger ist mehr“ wird der minimalistische Lebensstil mit einem Kaufverbot getestet. Was machen Online-Shops mit unserem Kaufverhalten? Und wie merkt man, ob man süchtig ist? Ein Experte aus Magdeburg gibt Antworten.

Kaufen macht viele Menschen kurzfristig glücklich. Aber es kann auch zur Kaufsucht werden.

Magdeburg. - Ob Geld glücklich macht oder nicht, wurde schon oft diskutiert. Etwas Neues zu kaufen macht jedoch viele Menschen glücklich - zumindest kurzfristig. Warum ist das so? Wann wird es zu einer Sucht? Und wie können wir trotz Angeboten und Verkaufsstrategien nur das kaufen, was wir wirklich brauchen? Ein Psychologe hat Antworten.