Eine Idee zum Advent zeigt jetzt Wirkung: Der Adventskalender der Magdeburger Lions stärkt Magdeburg.

Magdeburg. - Was kann ein Adventskalender für eine Stadt bewirken? Der Lions-Club „Kaiser Otto I.“ zeigt es jedes Jahr aufs Neue. Auch 2024 haben die Mitglieder ihren beliebten Benefiz-Adventskalender verkauft – und wieder kamen beeindruckende Summen zusammen. Insgesamt 30.000 Euro wurden erzielt. 20.000 Euro davon sind jetzt verteilt worden.

Unsere Adventskalender-Aktion zeigt, was möglich ist, wenn viele Menschen gemeinsam anpacken und Verantwortung übernehmen. Jenifer Horst, Präsidentin Lions-Club „Kaiser Otto I.“

Die Aktion fand bereits zum fünften Mal statt. Die Idee ist simpel: Menschen aus Magdeburg und Umgebung kaufen einen Kalender, unterstützen damit wohltätige Zwecke – und haben zugleich die Chance auf hochwertige Preise.

Dieser Mix zieht an: 216 Gewinne im Gesamtwert von rund 18.000 Euro wurden verlost. Möglich machte das die Unterstützung zahlreicher Unternehmen und Privatpersonen aus der Stadt, die Sachpreise spendeten.

Feierliche Übergabe im Theater der Grünen Zitadelle

Die Scheckübergabe fand am 12. Januar im besonderen Ambiente des Theaters der Grünen Zitadelle statt. Dort überreichte Club-Präsidentin Jenifer Horst die Spenden offiziell. Sie sagte: „Unsere Adventskalender-Aktion zeigt, was möglich ist, wenn viele Menschen gemeinsam anpacken und Verantwortung übernehmen.“

Jenifer Horst hob hervor, dass jeder gekaufte Kalender Wirkung entfaltet – nicht irgendwo, sondern sichtbar vor Ort in Magdeburg.

Zehn Vereine aus vielen Bereichen profitieren

Der Lions-Club unterstützt Organisationen, die sich auf vielfältige Weise engagieren – in Kultur, Jugend-, Sozial- und Umweltarbeit. In diesem Jahr erhalten Gelder das Kulturkollektiv Magdeburg, der Verein für das „Auge der Geschichte Magdeburg“, der Jugendhilfeverbund Magdeburg, die Theaterballettschule Magdeburg, die Villa Wertvoll, das Kunst/Mitte-Werk, der ADFC Magdeburg, das Netzwerk Leben, die Deutsch-Japanische Gesellschaft Sachsen-Anhalt sowie der Naturwissenschaftliche Verein zu Magdeburg.

Sie alle setzen sich dafür ein, dass Kinder gefördert, Jugendliche begleitet, Kunst sichtbar, Umwelt geschützt oder kulturelle Angebote geschaffen werden.

Tanzauftritt bringt Magie auf die Bühne

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war ein Auftritt der Theaterballettschule Magdeburg. Drei junge Tänzerinnen – Luise, Malin und Mirabel – beeindruckten das Publikum mit dem „Tanz der drei Schwestern“ aus dem Märchenballett „Die Schneekönigin“. Der Applaus zeigte, wie wichtig kulturelle Nachwuchsarbeit ist – und warum Unterstützung zählt.

Kunstwerk wird versteigert – weiterer Spendenfluss

Auch Kunst spielte eine Rolle: Die bekannte Magdeburger Künstlerin Dorothea Hertel, die das Motiv des Adventskalenders gestaltet hatte, stellte das Originalbild zur Verfügung. Es wurde noch am selben Abend versteigert – der Erlös kam zusätzlich dem Verein Kinderwagen zugute, der Familien in schwierigen Situationen unterstützt.

Die Mitglieder des Lions-Clubs betonten, dass neben dem Geld auch der gemeinschaftliche Gedanke stark wirkt. Viele Menschen tragen ein Stück bei – Käuferinnen und Käufer, Sponsoren, ehrenamtlich Aktive, Künstlerinnen, Vereine.