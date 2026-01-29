Seit Jahren findet die beliebte Grünkohlwanderung der Freiwilligen Feuerwehr Magdeburg-Olvenstedt statt. Alles Infos dazu zusammengefasst.

Auch in diesem Jahr findet die Grünkohlwanderung in Magdeburg-Olvenstedt statt.

Magdeburg. - In Magdeburg-Olvenstedt findet die traditionelle Grünkohlwanderung der Freiwilligen Feuerwehr Olvenstedt statt. Außerdem feiert die Feuerwehr in diesem Jahr ein besonderes Bestehen.

Am 14. Februar 2026 laden die Freiwillige Feuerwehr Olvenstedt und ihre Fördervereine wieder zu ihrer traditionellen Grünkohlwanderung ein. Sie beginnt um 9.30 Uhr am Feuerwehrhaus am Olvenstedter Grund 20, nachdem Wehrleiterin Annette Siedentopf zum Abmarsch bläst.

140 Jahre Feuerwehr-Olvenstedt

In Anbetracht des 140- jährigen Bestehens der Olvenstedter Wehr lautet das Thema der Wanderung „140 Minuten auf den Spuren der Olvenstedter Feuerjäger“.

Was ist geplant? „Es wird eine gemütliche Wanderung mit viel Spaß und Spiel geben und es wird auch einiges Wissenswertes aus der 140-jährigen Geschichte der Olvenstedter Wehr zu erfahren sein“, teilt die Wehrleiterin mit. Es geht vor allem in Alt-Olvenstedt an Orte, die für die Feuerwehr Olvenstedt relevant waren, heißt es. Die Laufstrecke wird etwa sechs Kilometer betragen. Die Wanderung endet auch wieder im Feuerwehrhaus.

Es werden verschiedene Zwischenstopps eingelegt. Unter anderem an der Düppler Mühle in Neu-Olvenstedt. Foto: Freiwillige Feuerwehr Olvenstedt

Kosten für die Grünkohlwanderung

Im Feuerwehrhaus werden die Wanderfreunde dann bereits von der Versorgungsgruppe und deren Helfer zum Grünkohlessen erwartet.

Der Kartenvorverkauf läuft bereits. Karten können dienstags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr im Feuerwehrhaus erworben werden. Weitere Hinweise und Informationen unter info@feuerwehr-olvenstedt.de. Karten für Erwachsene kosten 23 Euro, Kinder zahlen 10 Euro. Im Preis enthalten sind laut Feuerwehr die Wanderung, alle Getränke während der Wanderung und das abschließende Grünkohlessen.