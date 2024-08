Altstadt. - Jubiläum für das Poetenpack: 1998 gründete Andreas Hueck nach seinem Engagement am Theater der Landeshauptstadt Magdeburg in Potsdam das freie Theater. Seit 25 Jahren gastiert die Truppe mit Open-Air-Vorstellungen im Sommer über mehrere Wochen in Magdeburg.

Wie Poetenpack mit Magdeburg verbunden ist

Zunächst im Kloster Unser Lieben Frauen, später im Dom und seit 2003 fast jedes Jahr im Möllenvogteigarten können Magdeburger und Gäste der Stadt unter freiem Himmel den Inszenierungen folgen, die Andreas Hueck als künstlerischer Leiter und in vielen Fällen auch als Regisseur verantwortet. Doch welches Stück wird warum zum Jubiläum gezeigt?

In diesem Jahr ist das Poetenpack unter anderem mit der Neuinszenierung von „Der Raub der Sabinerinnen“ zu erleben. Andreas Hueck sagt: „Nicht allein, dass ,Der Raub der Sabinerinnen’ als eine Komödie über das Theater selbst zu einem Jubiläum einfach passt, mehr noch: In dem Stück erlebt doch der reisende Theaterdirektor Emanuel Striese gerade selbst auch ein Jubiläum.“ In der Inszenierung kann Striese auf 25 ereignisreiche Bühnenjahre zurückblicken.

Das Stück ist aktuell seit 140 Jahren

Und doch: Warum gerade jetzt ein Stück, das mit seiner Uraufführung im Jahr 1884 in Stettin schon viele Jahre auf dem Buckel hat, das trotz der Parallelen und eines hohen Unterhaltungswerts womöglich ein wenig aus der Zeit gefallen sein könnte? Der Regisseur verweist darauf, dass das Stück immer wieder verändert und angepasst wurde, dass es mit der Zeit gegangen ist: „Von der Stückfassung gab es allein sieben Vorlagen“, erläutert er. So gab es im Original zum Beispiel neun Figuren, unter anderem mit zwei Töchtern und zwei Schwiegersöhnen. Das Poetenpack hat diese Figurenvielfalt gestrafft und lässt nur eine Tochter und einen Schwiegersohn erscheinen.

Vor allem aber: Auch wenn sich das Freizeitverhalten der Menschen in den vergangenen 140 Jahren grundlegend verändert haben mag, viele Konflikte sind doch geblieben. Es geht – verpackt in dem komödiantischen Spiel – um das Verständnis der Menschen für die Kultur, um das Unverständnis, ja gar die Scheu, mit der manche Menschen dem Theater und den offenen Ideen von Kunst und Kultur begegnen.

Die Zeitlosigkeit dieses Ansatzes wird sich auch visuell auf der Bühne zeigen: Während bei manchen Kostümen die historischen Schnitte zu erkennen sind, werden andere komplett in Jeansstoff gekleidet und verweisen deutlich auf die Mode der vergangenen Jahrzehnte. Der früher nur für derbe Arbeitskleidung gedachte Stoff wird heute auch für die Abendgarderobe genutzt und hat den alten Zwirn teilweise verdrängt.

Was das Besondere an der Inszenierung unter freiem Himmel ist

Apropos Ausstattung: Mit seinen Open-Air-Inszenierungen in Magdeburg hat sich das Poetenpack in den vergangenen Jahren nicht zuletzt auch als Spezialist fürs Theater unter freiem Himmel etabliert. Andreas Hueck sagt: „Das muss man bei jeder Auswahl zu einem Stück mitdenken – auch bei ,Der Raub der Sabinerinnen’.“ Dies bedeutet, dass man nicht allein mit Regen rechnen muss, sondern auch, dass das Theater auf große Kulissen verzichten muss, wie sie in einem großen Theatergebäude mit viel Bühnentechnik möglich wären. Auch der Bereich hinter der Bühne fällt hier bei weitem nicht so komfortabel aus.

Warum sich diese Einschränkungen trotzdem lohnen? „Das Publikum liebt das Theater unter freiem Himmel, verfolgt im Zweifelsfall das Stück im Regen-Poncho.“ Zu spüren ist das unter anderem daran, wie treu die Ensemble-Mitglieder dem Poetenpack bleiben: Gundi-Anna Schick ist beispielsweise seit 2007 in den Inszenierungen zu erleben, Julia Borgmeier seit 2016, André Kudella auch schon seit vielen Jahren. „Und auch das Magdeburger Team mit Alexander Schierhorn und Monika Fiedler als Projektleiter vor Ort ist uns treu und leistet einen wichtigen Beitrag zum Erfolg unseres Sommertheaters“, berichtet Andreas Hueck.

Welche drei Stücke das Poetenpack wo in Magdeburg zeigt und wo es Karten gibt

Eintrittskarten und Spielstätte: Die Spielstätte befindet sich im Möllenvogteigarten am Fürstenwall. Der Einlass erfolgt durch das alte Stadttor rechts neben dem Haus der Romanik im Domplatz 1b. Möglichkeiten zum Kauf von Karten gibt es unter Telefon 0331/9512243, per E-Mail an karten@theater-poetenpack.de und auch online im Web. Falls verfügbar, gibt es auch an der Kasse vor Ort Tickets.

Raub der Sabinerinnen: Vorstellungen sind vom 7. bis 10. August und dann noch einmal vom 21. bis 23. August jeweils um 19 Uhr geplant. Zudem steht das Stück für den 11. und 25. August um 17.30 Uhr auf dem Spielplan. Gezeigt wird die Komödie von Paul und Franz von Schönthan in der Regie von Andreas Hueck über die Truppe des reisenden Theaterdirektors Emanuel Striese. Gerade hat er sich für ein Gastspiel im Schützenhaus einer kleinen Stadt irgendwo in der Provinz eingemietet, da lernt er auf einer Promotionstour durch die Stadt den Gymnasialprofessor Gollwitz kennen. Verschämt bekennt dieser sich zu einer „Jugendsünde“. Er habe als Student ein Römerdrama um den Heerführer Titus Tatius mit dem Titel „Der Raub der Sabinerinnen“ geschrieben, ein Stück, das aber bis auf das Dienstmädchen niemand kennengelernt habe. Emanuel Striese wittert einen großen künstlerischen und natürlich auch geschäftlichen Erfolg.

Das Spiel von Liebe und Zufall: Vorstellungen stehen für den 14. bis 17. August um 19 Uhr und am 18. August im 17.30 Uhr im Spielplan. Silvia und Dorante, von ihren Vätern füreinander bestimmt, verfallen in dieser Komödie auf die gleiche List, um den potenziellen Partner inkognito zu beobachten und überhaupt erst einmal kennenzulernen. Sie tauschen jeweils mit ihren Dienern die Rollen. Entsetzt blicken sie dann aus der Dienstbotenperspektive auf die ihnen zugedachten Partner, als sich Lisette und Arlequin, die die Herrschaft spielen, einander vorstellen. Die Komödie von Marivaux wurde 2018 in der Regie von Andreas Hueck zur Premiere gebracht.

Hans im Glück: Beginn ist am 9. August um 9.30 und 15 Uhr, am 10. August um 15 Uhr, am 11. August um 14.30 Uhr, vom 14. bis 16. August um 9.30 Uhr sowie zusätzlich am 16. und 17. August um 15 Uhr. Achtung: Die Morgenvorstellungen richten sich an Kindertagesstätten, die telefonisch reservieren müssen. Die meisten Menschen kennen die Geschichte, in der Hans beim Tauschen immer wieder übervorteilt wird. Doch weil bei jedem Tauschgeschäft ein kleiner, stets auf seinen Vorteil bedachter Kobold ein Wörtchen mitzureden hat, muss nun in der neuen Fassung von Felix Isenbügel für Zuschauer ab vier Jahren gemeinsam überlegt werden, ob Hans auf den Handel eingehen soll.