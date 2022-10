Magdeburger Regenbogenschule will Raum für die Lehre

Der Einstieg ins Berufsleben soll in der Magdeburger Regenbogenschule verstärkt in den Fokus rücken. Inzwischen laufen Planungen, wie das geschehen soll.

Wie könnte in der Regenbogenschule der neue Bereich für eine Berufsschulstufe aussehen? Schüler haben bereits ihre Ideen dazu in einem Modell sichtbar gemacht.

Magdeburg - Für die Regenbogenschule in Neu-Olvenstedt wird an einer Erweiterung geplant. Förderschulrektorin Sonnenberger sagt: „Wir möchte in einem neuen Anbau die Bedingungen für unsere Berufsschulstufe verbessern.“ Wichtig ist ihr, dass die Räume auf dem Gelände an der Hans-Grade-Straße, aber außerhalb des Stammgebäudes einen Platz finden. Sie erläutert: „Damit soll den Jugendlichen das Gefühl vermittelt werden: Wir sind jetzt in der Berufsvorbereitung und -orientierung.“ Wichtig sei dies, um den jungen Menschen jeden Tag vor Augen zu führen, dass für sie jetzt ein neuer Lebensabschnitt mit anderen Aufgaben beginnt. Gebraucht werden beispielsweise eine Küche und Räume fürs Werken.