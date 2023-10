Magdeburg - vs

Rettungsschwimmer aus Magdeburg sind einmal mehr erfolgreich von einer internationalen Meisterschaft zurückgekehrt. Ein von sieben Rettungsschwimmern erreichte bei den Europameisterschaften im Rettungsschwimmen in Belgien von 44 Mannschaften einen 16. Platz in der Gesamtwertung, erklärte Teilnehmerin Marion Hannebohm der Volksstimme.

Die Meisterschaft im Rettungsschwimmen hatte Ende September in Brügge und Blankenberge an der Nordsee stattgefunden.

In gewohnter Weise nahmen daran wieder das Mastersteam der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLRG Magdeburg teil. In der 50 Meter Schwimmhalle, dem Stadion Lago Olympia, in Brügge und am Strand in Blankenberge stellten die Magdeburger erneut unter Beweis, dass sie zu den Besten Europas gehören.

Erfolge im Becken und Freiwasser

Dabei errang dass Team insgesamt siebenmal Gold, zwölfmal Mal Silber und fünfmal Mal Bronze. Außerdem gelangen zwei neue Europarekorde in den Kategorien Pool und Ocean.

Bei den Poolwettbewerben ging es um das Retten einer Puppe vom Beckenboden mit und ohne Flossen sowie mittels Rettungsgurt das Werfen einer Rettungsleine, um einen Ertrinkenden schnell erfassen zu können. In der Nordsee kam es auf das zügige Aufnehmen eines Ertrinkenden im Meer mit einem Rettungsboard und das zielgerichtete schnelle Überwinden der Nordseewellen mittels Board, Ski und durch Schwimmen an, so Hannebohm weiter. Trotz teils meterhohen Wellen mit Strömung hätten die Magdeburger Rettungsschwimmer die Aufgaben hervorragend gemeistert, berichtete sie weiter.