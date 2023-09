Tempo 50 ist derzeit auf dem Magdeburger Ring in Richtung A14 auf der Brücke über die Halberstädter Straße angesagt. Der Stadtrat soll dafür Mittel über mehr als 1 Million Euro für neue Leitplanken freimachen. Doch dagegen regt sich Widerstand.

Blick auf die Leitplanke auf dem Magdeburger Ring an der Brücke über die Halberstädter Straße. Die Stadt möchte die Sicherungsanlage erneuern. Nach jetzigem Stand dürfte das rund 1,3 Millionen Euro kosten. Die Ratsfraktion Grüne/future! hat einen anderen Vorschlag: Das Geld sparen und es bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 Kilometern pro Stunde für Lkw belassen.

Sudenburg - Wenn es nach der Magdeburger Ratsfraktion Grüne/future! geht, dann wird für den Magdeburger Ring an der Brücke über die Halberstädter Straße keine neue Leitplanke gebaut. Und dann bleibt es bei Tempo 50. Zumindest für Lkw, wie die Fraktion in einem Antrag im Magdeburger Stadtrat fordern wird. Denn die schweren Lkw sind es doch, für die bei hohen Geschwindigkeiten die jetzige Leitplanke nach heutigen Maßstäben in erster Linie nicht mehr ausreicht.