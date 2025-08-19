Enorme Umsatzausfälle nach Weihnachtsmarkt-Anschlag Magdeburger Schausteller in Not: „Da stecken Mitarbeiter und Familien hinter“
Beschicker des Magdeburger Weihnachtsmarktes quälen Existenzängste. Und sie sehen die Qualität des Budenzaubers gefährdet, wenn Schausteller aufgeben müssen.
19.08.2025, 06:00
Magdeburg. - Sie könnten die Glühweinpreise in die Höhe treiben. Oder auch die für die Fahrgeschäfte. Doch das ist nicht das, was die Schausteller wollen. Dennoch sehen sie die Qualität des Magdeburger Weihnachtsmarktes gefährdet. Weil sie nach dem schrecklichen Anschlag Existenzängste quälen.