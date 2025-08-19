Beschicker des Magdeburger Weihnachtsmarktes quälen Existenzängste. Und sie sehen die Qualität des Budenzaubers gefährdet, wenn Schausteller aufgeben müssen.

Krisentreffen von Schaustellern des Magdeburger Weihnachtsmarktes: Nico Barth (v.l.), Ralf Haase, Werner Jacob und Gunther Boos machen sich Sorgen um die Qualität des Budenzaubers.

Magdeburg. - Sie könnten die Glühweinpreise in die Höhe treiben. Oder auch die für die Fahrgeschäfte. Doch das ist nicht das, was die Schausteller wollen. Dennoch sehen sie die Qualität des Magdeburger Weihnachtsmarktes gefährdet. Weil sie nach dem schrecklichen Anschlag Existenzängste quälen.