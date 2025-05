Die Klasse 6c des Magdeburger Norbertusgymnasiums nimmt derzeit am Medienklasse-Projekt von Volksstimme und MZ teil. Dabei erhielten sie Besuch von einem Reporter.

Das Projekt Medienklasse von Volksstimme und MZ wird derzeit am Magdeburger Norbertusgymnasium durchgeführt.

Magdeburg - Waren Sie schon einmal in Gefahr? Was war die spannendste Geschichte? Und wie kommen die Ergebnisse der D-Jugend in die Zeitung? Die Klasse 6c des Norbertusgymnasiums hatte sich gut mit Fragen auf den Besuch des Volksstimme-Lokalreporters Stefan Harter vorbereitet.

Im Rahmen der Medienklasse, dem gemeinsamen Schulprojekt von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme, stattete er den Schülern am Montagmorgen einen Besuch ab, um ihnen von seinem Arbeitsalltag bei der Tageszeitung zu berichten.

Vom frühen Termin in der Schule bis zur späten Bürgerversammlung

Der sieht sehr unregelmäßig aus, erklärte er ihnen, „da man morgens nie weiß, was der Tag bringt“. Manchmal muss man gleich früh zu einem Termin wie bei ihnen in der Schule und abends wartet dann noch eine Bürgerversammlung, von der man berichten möchte. Feste Arbeitszeiten gibt es daher in der Regel nicht.

Die Medienklasse ist ein Schulprojekt der Mitteldeutschen Zeitung und der Volksstimme. Bild: Volksstimme

Von Kita-Festen, über diamantene Hochzeitspaare bis zu Unfällen und Bränden reichen die Themen, die ein Lokalreporter bearbeitet. Besonders schön sei es, wenn man mit der Berichterstattung auch etwas erreichen kann, zum Beispiel Leuten helfen oder Missstände beheben.

Online statt Print: Verändertes Leseverhalten als Herausforderung

Eine Herausforderung ist das veränderte Leseverhalten. Immer weniger Menschen nehmen eine gedruckte Zeitung in die Hand, viele lesen ihre Nachrichten nur noch online. „Darauf müssen wir als Zeitung reagieren“, erklärte der Lokalredakteur.

Einige Schüler werden nun im Rahmen des Medienklasse-Projekts einen eigenen Artikel für die Schulzeitung des Norbertusgymnasiums schreiben. Dafür holten sie sich Tipps vom Reporter. „Ein tolles Bild und eine spannende Überschrift sind am wichtigsten, um den Leser zum Lesen anzuregen“, riet er den Sechstklässlern.