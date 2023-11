Magdeburger Schüler zeigen ihre Kunstwerke in einer neuen Ausstellung.

Magdeburg - Die Schüler reden durcheinander, erste Freudentränen fließen: Die Aufregung vor der Eröffnung der ersten eigenen Ausstellung ist groß. Im Jugendamt an der Lübecker Straße wurde diese jetzt mit einer Vernissage eingeweiht. Zu sehen sind darin Kunstwerke von Schülern der Integrierten Gesamtschule „Regine Hildebrandt“. Den gesamten Flur zieren nun die Arbeiten der Profilklassen Kunst aller Jahrgänge.

„Wir haben viele tolle Arbeiten. Die stellen wir nun aus, denn wir wollen uns als Schule mehr zeigen“, erklärte Kunstlehrerin Katharina Weidhaas. Die Bilder entstanden dabei mit vielen verschiedenen Techniken, mit Fineliner, Buntstiften und Filzstiften, als digitale Fotocollage, als inszenierte Fotografie, im Naturstudium mit Acrylfarbe, mit Feder und mit Temperamalerei. „Ich finde es toll, dass wir hier ausstellen. Mein Bild ist mit der Zeichenfeder und Tusche entstanden“, erzählte Stella Rothe aus der 8. Klasse stolz.

Magdeburger Schüler stellen in Bildern ihre Wünsche und Ängste dar

„In meinem Auge“ lautet ein Titel der vielen ausgestellten Kunstwerke und entstand zu dem Thema „Porträt mal anders“. Ein Auge ist der Mittelpunkt des Bildes, darin zu sehen sind zum Beispiel Tiere, Hände, die einander halten, eine Kamera, eine Leinwand. „Die Schüler stellen in diesen Porträts dar, was sie beschäftigt: Wünsche, Träume, Zukunftsvorstellungen, aber auch Ängste. Man sieht auch Krieg, wir haben einige Schüler aus anderen Ländern“, erläuterte Andrea Wesch, die Fachschaftsleiterin des Kunstbereichs.

„Damit können wir nach außen strahlen!“, freute sich Katharina Weidhaas. „Mit euch macht es viel Spaß, aber es ist eine Herausforderung. Ihr habt viele eigene Ideen eingebracht, und ich sehe gerne eurer Entwicklung zu,“ richtete sie sich an ihre Schüler.

Profilklassen sollen besondere Talente von Schüler fördern

Eltern können vor dem Einstieg in die 5. Klasse der Gesamtschule mit ihren Kindern entscheiden, welcher Schwerpunkt gewählt werden soll. Zu den Profilklassen gehören die Mint-Klassen, in denen zusätzlich Informatik und Technik angeboten wird, die Sprachklassen, mit einer bilingualen Form des Unterrichts, und eben die Kunstklassen, die die besonderen Potenziale und Talente im künstlerischen Bereich erkennen und entwickeln sollen.

Die Profile sollen den Kindern und Jugendlichen helfen, ihre Interessen zu bündeln und ihre Stärken auszubauen, wie die didaktische Leiterin der Schule, Martina Weiß, erläuterte. Sie bedankte sich zudem beim Jugendamt für die Möglichkeit die Schülerarbeiten auszustellen.

Schüler gestalten Weihnachtskonzert in der Magdeburger Johanniskirche

Die Ausstellung wird ein Jahr im Jugendamt bleiben. Zu dessen Öffnungszeiten können die Arbeiten betrachtet werden. Sie sind vor allem für die Besucher, die dort einen Termin haben, zu sehen und sollen aufmuntern, den Horizont zu erweitern und von Problemen abzulenken, wie es vor Ort hieß.

Schon bald findet der nächste Höhepunkt für die Schule statt. Am 12. Dezember 2023 steht ein Benefizkonzert in der Johanniskirche an. Gemeinsam mit dem Heeresmusikkorps Hannover präsentieren sich die Hildebrandt-Schüler mit eigenen Kunst-, Musik- und Tanzauftritten. Alle Einnahmen des Abends kommen dem hauseigenen Projekt „Kreative Schule“ zugute.