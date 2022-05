Magdeburger setzen auf Kaffee und Kuchen gegen Einsamkeit im Alter

Soziale Isolation und Einsamkeit sind im Alter ein großes Thema. In der Pandemie zeigt sich im Magdeburg-Lemsdorf, wie wichtig der persönliche Kontakt ist.

Bei Astrid Pierau (links) und Monika Zahn sowie den anderen Besuchern hat der Stadtteiltreff in Magdeburg-Lemsdorf einen festen Platz im Terminkalender.

Magdeburg - „Die Kinder sind aus dem Haus, mein Mann arbeitet noch und ich bin Rentnerin – für die Gelegenheit, abseits der Einkäufe einmal ,rauszukommen’, bin ich dankbar“, sagt Monika Zahn. So wie ihr geht es vielen der Besucher, die sich beim Stadtteiltreff in Magdeburg-Lemsdorf einfinden. Wie gut der angenommen wird, zeigt sich im Gemeinderaum der Sankt-Sebastian-Kirche an der Harzburger Straße.