Wegen eines Feuers in einem Mehrfamilienhaus in Glindenberg mussten angrenzende Wohnungen geräumt werden. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich. Nun ermittelt die Polizei.

Schock am Morgen: Mehrfamilienhaus brennt in der Börde - das ist bisher bekannt

Glindenberg. - Es ist Frühstückszeit, als das Feuer gegen 8.20 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Glindenberg ausbricht. Ein kleiner Funke war schnell außer Kontrolle geraten. „Wir haben noch versucht, das Feuer zu löschen“, berichtet der Mitarbeiter einer am Haus tätigen Baufirma. Doch zu spät. Die Flammen griffen der Polizei zufolge an der Dachterrasse auf die Dämmung des Daches über. Die Anwohner des Hauses mussten ihre Wohnungen verlassen.