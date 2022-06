Magdeburger Spielotheken-Räuber muss in die Psychiatrie

Der 25-Jährige, der in Magdeburg drei Spielotheken überfallen hatte, muss in die Psychiatrie. Die 3. Strafkammer des Landgerichtes ordnete die Unterbringung an.

Magdeburg - Der 25-jährige Magdeburger, der im Dezember 2021 innerhalb weniger Stunden drei Spielotheken im Stadtgebiet überfallen hat, muss in die Psychiatrie. Die 3. Strafkammer des Landgerichtes ordnete am Mittwoch, 1. Juni 2022, mit der Urteilsverkündung eine dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.