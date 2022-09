Magdeburger Stadtrat diskutiert die Frage: Wohin mit neuen Bäumen?

Ist die Stadt in Verantwortung, Anliegerstraßen in Eigenheimsiedlungen mit Bäumen zu säumen, oder kann deren Pflanzung und Pflege ebenso gut den Bewohnern übertragen werden? Was der Stadtrat in Magdeburg dazu sagt.

Den Rotdornweg in der Magdeburger Siedlung Hopfengarten säumen Bäume auf Privatgrundstücken. Das Beispiel führt CDU-Stadtrat Reinhard Stern als Beleg dafür ins Feld, dass die Begrünung von Straßen in privater Verantwortung gelingen kann.

Magdeburg - An zwölf Bäumen in einem neuen Eigenheimbaugebiet am Magdeburger Kümmelsberg entzündete sich zur Stadtratssitzung im September 2022 eine Grundsatzdebatte. Die CDU plädiert dafür, die Verantwortung fürs sogenannte Straßenbegleitgrün in solchen Siedlungen den Anliegern zu übertragen. Sie können angewiesen werden, an ihren Grundstücksgrenzen selbst zu pflanzen und zu pflegen, was den Stadtgartenbetrieb entlasten würde.