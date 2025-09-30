Nach intensiver Debatte hat der Magdeburger Stadtrat spät am Montagabend, 29. September, Schutzziele für den Weihnachtsmarkt verabschiedet. Beim Zufahrtsschutz wird aufgerüstet.

Eine Poller-Anlage wurde bereits im Frühjahr auf dem Alten Markt in Magdeburg installiert. Weitere Zufahrtsschutzmaßnahmen sollen folgen.

Magdeburg. - Im ersten Anlauf gescheitert, hat der Magdeburger Stadtrat am späten Montagabend, 29. September, doch noch den Beschluss zu den Schutzzielen für den Weihnachtsmarkt auf dem Alten Markt gefasst. Nach dem Anschlag 2024 soll den Besuchern in diesem Jahr ein sicheres Gefühl zwischen Betonsperren und Glühweinbuden vermittelt werden. Aber ist das Schutzziel hoch genug gesetzt?