Magdeburger Stadtrat rollt Chiphersteller Intel den roten Teppich aus

Der Weg ist frei für die Ansiedlung des Chipherstellers Intel in Magdeburg. Der Stadtrat hat den Bebauungsplan für 380 Hektar Ackerland am südwestlichen Stadtrand einstimmig beschlossen.

Magdeburg - Der Bebauungsplan für die Ansiedlung des amerikanischen Chipherstellers Intel in Magdeburg ist besiegelt. Der Stadtrat stimmte dem Plan und der Umnutzung von Ackerflächen am Eulenberg in Ottersleben einstimmig zu. Die Ansiedlung von Intel in der Landeshauptstadt hat eine wichtige rechtliche Hürde genommen.