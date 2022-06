Magdeburger Stadträte wollen weitere Figuren wie das Sandmännchen für den Elbauenpark

Magdeburg - Es ist mit Sicherheit eines der beliebtesten Fotomotive im Magdeburger Elbauenpark: das Sandmännchen auf einer Wiese unweit der Seebühne. Mit bunten Blumen geschmückt, begrüßt es die Abertausenden Besucher auf ihrem Weg durch das weitläufige Areal. Wer weiß, wie viele (fotografische) Andenken von Magdeburg an dieser Stelle entstanden sind und jetzt in ganz Deutschland, wenn nicht sogar in der ganzen Welt verteilt sind. Von der Beliebtheit und Ausstrahlung des Sandmännchens im Blütenkleid sind auch die beiden Stadträte Carola Schumann (FDP/Tierschutzpartei) und Oliver Müller (Die Linke) überzeugt.