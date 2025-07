Lesen ist gut fürs Gehirn – es fördert Sprachverständnis und Konzentration, es hilft dabei, sich neues Wissen anzueignen und den eigenen Horizont in vielerlei Hinsicht zu erweitern. Für die Lektüre von Büchern ist das wissenschaftlich nachgewiesen. Dass auch das Zeitungslesen geistig fit hält, das erfahren wir Journalistinnen und Journalisten immer dann, wenn wir Menschen begegnen, die der Volksstimme seit Jahrzehnten die Treue halten und die unsere Berichterstattung wohlwollend, kritisch, berührt, angeregt, mal mit Ärger, mal mit Freude, aber nie gleichgültig begleiten. Sie sind es, die zusammen mit einer engagierten Redaktion einen wesentlichen Teil des journalistischen Herzens der Volksstimme bilden.

Das war vor einigen Monaten schon einmal Thema dieser Kolumne. Die zahlreichen positiven Reaktionen darauf haben uns auf eine Idee gebracht. Um sie umzusetzen, brauchen wir Ihre Unterstützung. Die Volksstimme feiert in diesem Jahr ihren 135. Geburtstag. Wir werden ausführlich über die wechselvolle Geschichte berichten, die Herausforderungen der Gegenwart beleuchten und einen Blick in die Zukunft wagen. Und wir, Chefredakteur Marc Rath und ich, möchten mit einigen unserer langjährigsten Wegbegleiter ins Gespräch kommen, je nach Wunsch bei Ihnen vor Ort oder bei uns in der Redaktion, für Kaffee und Kuchen sorgen wir.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns bis zum 8. August: Wie lange lesen Sie die Zeitung schon? Haben Sie das Abo von Eltern oder gar Großeltern übernommen? Wann und wie lesen Sie am liebsten? Was macht Ihnen bei der Lektüre am meisten Freude? Was sollten wir besser machen? Gibt es ein Ereignis in Ihrem Leben, bei dem die Volksstimme eine kleine, aber wichtige Rolle gespielt hat? Je nach Anzahl der Einsendungen entscheidet das Los. In jedem Fall freue ich mich auf Ihre Mail an:

leseranwaeltin@volksstimme.de oder Ihren Brief an Redaktion Volksstimme – Stichwort Jubiläumsleser – Postfach 4028, 39015 Magdeburg.