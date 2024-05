Immer wieder verschoben wird die Idee, auf einem Gebäude in Magdeburgs Innenstadt eine Behausung für Tauben zu schaffen.

Tauben bestimmen das Bild auf dem Willy-Brandt-Platz in Magdeburg mit.

Magdeburg. - Das Taubenhaus bleibt Thema in Magdeburg. Im vergangenen Jahr hatten sich die Fraktionen FDP/Tierschutzpartei, Grüne/Future! und Gartenpartei/Tierschutzallianz in einem gemeinsamen Antrag auf den Weg gemacht, auf dem Allee-Center eine entsprechende Unterkunft für die Vögel zu schaffen. Man hofft, so die Initiatoren, die Taubenpopulation unter Kontrolle zu bringen. Doch vom Standort sind die Initiatoren inzwischen abgerückt, wie einem Änderungsantrag der Fraktion FDP/Tierschutzpartei zu entnehmen ist.