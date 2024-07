Magdeburg - Vor verschlossenen Türen stehen seit 22. Juli 2024 die Kunden des Lidl-Markts an der Großen Diesdorfer Straße in Magdeburg-Stadtfeld. Grund dafür ist der Komplettumbau der Verkaufseinrichtung.

„Diese Filiale gibt es bereits seit 20 Jahren und viele Kunden kaufen regelmäßig bei uns ein“, sagt Verkaufsleiter Robert Wintrich. „Daher freuen wir uns umso mehr, sie in der neu gestalteten Filiale begrüßen zu dürfen.“ Eine geänderte Warenanordnung und moderne Möbel gehören zum neuen Auftritt, heißt es weiter in einer Mitteilung. Bei der Neugestaltung sei man auf Wünsche und Einkaufsgewohnheiten der Kunden eingegangen.

Lidl teilt mit: Verkauf auf 1.200 Quadratmeter startet wieder am 1. August

Wie das Einzelhandelsunternehmen mitteilt, soll der am Montag gestartete Komplettumbau schon in wenigen Tagen abgeschlossen werden, so dass der Markt am Donnerstag, 1. August 2024, wieder öffnen kann.

Der Stadtfelder Lidl-Markt hat eine Verkaufsfläche von fast 1.200 Quadratmeter, auf der gut 4.300 Einzelartikel angeboten werden.