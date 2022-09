Magdeburger Theater an der Angel startet verziert in die neue Spielzeit

Warum sich die historische Villa auf dem Magdeburger Werder jetzt in einem Kleid aus Ginkgo-Blättern präsentiert.

Maler und Grafiker Gunter Czyrnik und Ines Lacroix, die Grande Dame des Theaters an der Angel, schwingen nach erfolgreicher Fertigstellung noch einmal symbolisch den Pinsel. Seit einigen Tagen zieren Ginkgoranken die Fassade des Theaters an der Angel.

Magdeburg - Das Theater an der Angel strebt in neuem Kleid der neuen Spielzeit entgegen. Für die Volksstimme berichtet Ines Lacroix, Theatermitgründerin und Grande Dame des Hauses darüber, was zur Bemalung bewog.