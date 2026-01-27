Erleichterung für den Job Magdeburger Tipps, das Wissen für die Arbeit besser zu nutzen
Wer kennt das nicht: Infos sind in der Firma unauffindbar, verloren, nicht wiederherstellbar. Aus Magdeburg gibt es Tipps, wie man dem Problem Herr werden kann.
Magdeburg. - Für Unternehmen ist Wissen ein Erfolgsfaktor. Doch gerade in kleinen und mittleren Betrieben bleibt es oft ungenutzt: Erfahrungen sind nicht dokumentiert, Informationen liegen verstreut, Mitarbeiter verlassen das Unternehmen – und mit ihnen ihr Wissen. Genau hier setzt eine Webinarreihe an, die praxisnah zeigt, wie Wissensmanagement funktionieren kann.