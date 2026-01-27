Wer kennt das nicht: Infos sind in der Firma unauffindbar, verloren, nicht wiederherstellbar. Aus Magdeburg gibt es Tipps, wie man dem Problem Herr werden kann.

Magdeburger Tipps, das Wissen für die Arbeit besser zu nutzen

Künstliche Intelligenz und Wissensmanagement können auch in kleinen und mittleren Unternehmen wesentlich helfen, Knowhow zu strukturieren und zu nutzen. Aus Magdeburg gibt es dazu dieser Tage Tipps und Infos.

Magdeburg. - Für Unternehmen ist Wissen ein Erfolgsfaktor. Doch gerade in kleinen und mittleren Betrieben bleibt es oft ungenutzt: Erfahrungen sind nicht dokumentiert, Informationen liegen verstreut, Mitarbeiter verlassen das Unternehmen – und mit ihnen ihr Wissen. Genau hier setzt eine Webinarreihe an, die praxisnah zeigt, wie Wissensmanagement funktionieren kann.