Straßenserie Magdeburg: Blick in den Torweg vom gestalteten Eingangstor am Gneisenauring/Olvenstedter Scheid. Foto Karl-Heinz Kaiser

Magdeburg - Der Torweg ist ein ausgedehnter Weg in Neu-Olvenstedt, einem der jüngeren Stadtteile Magdeburgs im Nordwesten der Stadt. Der rund 750 Meter lange Torweg wird als unbebaut im Statistischen Amt und im Tiefbauamt gelistet. Er führt allerdings sowohl an mehrgeschossigen Wohnbauten aus den 1980er Jahren als auch an neuen Eigenheimen vorbei, die allesamt zu anderen Straßen gehören.