Magdeburg - Plötzlich verschwand die Brieftasche, der Kuchen vom Kaffeetisch oder das Geld aus der gemeinsamen Haushaltskasse. Wiedergefunden hat Bodo Boigk nicht alle diese Gegenstände. Zu gute Verstecke hat seine Ehefrau, die schleichend an Alzheimer-Demenz erkrankte, dafür ausgesucht. Als Demenz wird allgemein ein Abbau und Verlust kognitiver Fähigkeiten bezeichnet. Alzheimer-Demenz ist eine spezielle Form der Erkrankung.

„Vor drei bis vier Jahren habe ich bemerkt, dass sie sehr vergesslich wurde“, erzählt der 80-jährige Bodo Boigk. „Immer öfter habe ich etwas gesucht, das dann an untypischen oder versteckten Orten wieder aufgetaucht ist.“

Pflegestufe 1 nach der Diagnose

Heute weiß er, dass das die ersten Anzeichen ihrer Erkrankung waren. Zuvor habe er sich mit Alzheimer-Demenz kaum beschäftigt, aber der Hausärztin von den Symptomen erzählt. Das Ehepaar, das seit 1962 verheiratet ist, ist daraufhin zur Gedächtnissprechstunde gegangen, hat Tests und ein MRT machen lassen und die Diagnose bekommen. Darauf folgte Pflegestufe 1 für die 78-jährige Bärbel Boigk. „Wenn man sich mit ihr unterhält, bemerkt man zunächst gar nicht, dass sie erkrankt ist. Vor allem kann man sich gut mit ihr über Ereignisse von früher unterhalten“, erzählt der Diesdorfer. Durch die Erkrankung änderte sich jedoch nicht nur das Leben der Betroffenen, sondern auch das Leben des Angehörigen.

Der 80-jährige Diesdorfer Bodo Boigk ist seit 1962 mit seiner Frau verheiratet. Im Gespräch erzählt er, wie die beiden seit der Alzheimerdiagnose seiner Frau leben. Foto: Lena Bellon

Vor allem weil sie noch im gemeinsamen Haus mit Garten leben und die meisten Aufgaben im Alltag mittlerweile von ihm bewältigt werden müssen: „Wäsche zum Beispiel kann sie nicht mehr voneinander unterscheiden, würde alles zusammen oder gar nichts waschen. Auch an Essen, Trinken und ihre Tabletten muss ich sie erinnern.“ Für ihn bedeutete es auch, zu lernen, wie man kocht und backt: „Ich schreibe mir neuerdings immer Rezepte auf, die ich gut zubereiten kann.“

Treffen mit Angehörigen helfen dem Magdeburger

Dadurch, dass sie an einem Tag in der Woche Besucherin in der Tagesbetreuung der Alzheimer Gesellschaft in Diesdorf ist, konnte er dort auch zu Treffen und Workshops für Angehörige gehen – da habe er zum Beispiel gelernt, wie er frischen Blechkuchen backt. Das habe früher seine Frau erledigt. Wenn er mal für sich ist oder sie schläft, arbeite er gerne im Garten. Auch die gemeinsame Leidenschaft für Bootsfahrten habe er dadurch nicht aufgegeben: „Wir machen noch Flusskreuzfahrten. Früher sind wir aber oft mit dem eigenen Boot gefahren und haben große Reisen unternommen.“ Der Vorteil einer Kreuzfahrt sei für ihn, dass er sie dort nicht lange suchen müsse – ein Schiff ist schließlich begrenzt, nicht wie eine ganze Stadt. Aber auch wenn sie noch schöne Momente erleben, sei dort noch die Orientierungslosigkeit, die Alzheimer-Demenz mit sich bringt.

„Ich mache mir ständig Sorgen um sie“, erzählt er, während ihm die Tränen kommen. Immer wieder würde er bei dem Thema so emotional werden. „Sie ist seitdem auch ganz wesensverändert, wird frech oder verständnislos. Dann muss ich geduldig bleiben und mir immer wieder sagen, dass das die Erkrankung mit ihr macht.“ Mittlerweile habe sie Pflegestufe 3 bekommen. Da sie auch die Körperpflege oft vergisst und er dabei auch körperlich an seine Grenzen komme, habe er schon über eine Pflegekraft nachgedacht. Noch will er jedoch alles selbst machen: „Es ist keine Frage, dass ich mich um sie kümmere.“ Schließlich kennen sie sich seit sie beide Lehrlinge waren, seien durch schwere Phasen im Leben gegangen. Da auch er manchmal vergesslich ist, habe er sich schon auf Alzheimer testen lassen – doch er blieb von der Krankheit verschont.

Zahlen zur Alzheimer-Demenz

Zum Ende des Jahres 2021 lebten in Deutschland fast 1,8 Millionen Menschen mit Demenz. Häufigste Demenzursache ist die Alzheimererkrankung. Grundsätzlich kann eine Demenz in jedem Alter auftreten, allerdings steigt das Risiko mit höherem Alter stark an. Frauen sind häufiger betroffen als Männer. In Sachsen-Anhalt leben 54 500 Demenzerkrankte über 65 Jahren. Am höchsten ist der Anteil von Menschen mit Demenz in Sachsen und Sachsen-Anhalt (jeweils 2,5 Prozent, gefolgt von Thüringen (2,4 Prozent). Am niedrigsten ist er in Hamburg und Berlin (1,7 Prozent).