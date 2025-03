Motiviertes Personal ist von enormer Bedeutung. Das IWK in Magdeburg hat nun ein Siegel erhalten, dass es sich um dieses besonders engagiert. Worauf kommt es an?

Magdeburg - Das Institut für Weiterbildung in der Kranken- und Altenpflege (IWK) in Magdeburg wurde für seine herausragende Mitarbeiterorientierung ausgezeichnet und erhielt das Landessiegel „Das mitarbeiterorientierte Unternehmen“. Vergeben wird das Siegel von der Landesinitiative „Fachkraft im Fokus“. Was hat das in der Erzbergerstraße ansässige Institut unternommen, um die Kriterien für die Auszeichnung zu erfüllen?