Kampf der MVB gegen Unkraut im Gleis Magdeburger Verkehrsbetriebe: Glyphosat statt Handarbeit?

Seit dem Glyphosatverbot in Magdeburg müssen die Verkehrsbetriebe Unkraut per Hand aus ihren Schottergleisen zupfen. Die AfD-Ratsfraktion will das ändern. Was die Stadt und die MVB sagen.