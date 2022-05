Magdeburger Videochat statt Bahnschalter

Magdeburg - Deutschlandweit verfügt die Deutsche Bahn über 132 Video-Reisezentren. Es handelt sich um Terminals in barreierfreien Kabinen, in denen die Reisenden per Video-Chat mit Reiseberatern in Kontakt stehen und beispielsweise Tickets der Bahn und der Verkehrsverbünde erwerben, Reklamationen durchführen oder sich beraten lassen können. Betreut werden diese Stationen mehreren Zentralen. Das achte und jüngste hat Anfang Februar 2022 in Magdeburg seinen Betrieb aufgenommen. Die Akteure berichten, was das neue Angebot bringt.