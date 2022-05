Magdeburger wegen vier Überfällen auf Spielotheken vor Gericht

Innerhalb weniger Stunden soll er drei Spielotheken in Magdeburg überfallen und mit einer Schreckschusswaffe Geld gefordert haben. Eine soll er sogar zwei Mal aufgesucht haben. Jetzt steht ein 25-jähriger Magdeburger dafür vor Gericht.

Magdeburg - In Hand- und Fußfesseln, vor ihm ein kleines Plüschtier – so saß der angeklagte 25-Jährige am Montag, 30. Mai 2022, vor der 3. Strafkammer des Landgerichtes. Vier Überfälle auf drei Spielotheken innerhalb weniger Stunden werden dem Magdeburger vorgeworfen.