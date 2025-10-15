weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
Idee der gemeinsamen Vermarktung durchgefallen Magdeburger Weihnachts- und Winterwelt bleibt eine Vision

Trotz zahlreicher Märkte und der beliebten Lichterwelt bleibt Magdeburgs Weihnachtszeit zersplittert. Ein Vorstoß zur gemeinsamen Vermarktung wurde im Stadtrat abgeschmettert.

Von Sabine Lindenau 15.10.2025, 06:10
Die Bastion Cleve war 2024 erstmals Bestandteil des Wintermarktes der Schweizer Milchkuranstalt.
Magdeburg. - Zur Adventszeit präsentiert sich Magdeburg mit seiner Vielfalt an Weihnachts- und Wintermärkten als attraktives Ausflugsziel. Hier steckt noch mehr Potenzial drin, ist Grünen-Stadtrat Olaf Meister überzeugt. Doch seine Idee einer gemeinschaftlichen Vermarktung aller Angebote als „Magdeburger Weihnachts- und Winterwelt“ ist durchgefallen.