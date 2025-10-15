Trotz zahlreicher Märkte und der beliebten Lichterwelt bleibt Magdeburgs Weihnachtszeit zersplittert. Ein Vorstoß zur gemeinsamen Vermarktung wurde im Stadtrat abgeschmettert.

Die Bastion Cleve war 2024 erstmals Bestandteil des Wintermarktes der Schweizer Milchkuranstalt.

Magdeburg. - Zur Adventszeit präsentiert sich Magdeburg mit seiner Vielfalt an Weihnachts- und Wintermärkten als attraktives Ausflugsziel. Hier steckt noch mehr Potenzial drin, ist Grünen-Stadtrat Olaf Meister überzeugt. Doch seine Idee einer gemeinschaftlichen Vermarktung aller Angebote als „Magdeburger Weihnachts- und Winterwelt“ ist durchgefallen.