Farbe ins Grau zaubert bis 6. Januar die Magie in der Manege in Magdeburg. Auch das kann helfen, über die Gedanken an den Anschlag hinwegzukommen.

Magdeburg - Leicht gemacht hat haben sich Leitung, Artisten und weitere Mitarbeiter im Circus Paul Busch die Entscheidung nicht, nach dem Anschlag vom Magdeburger Weihnachtsmarkt alle geplanten Vorstellungen zu geben. Das berichtet Henry Frank, Geschäftsführer des Unternehmens und Moderator in der Manege des 9. Magdeburger Weihnachtscircus. Viele Anrufer hätten aber darauf hingewiesen, dass gerade vielen Kindern ein Stück Weihnachten genommen würde, wenn die Vorstellungen gestrichen würden. „Daher also unser Entschluss: Das beheizte Circuszelt wird zu allen geplanten Terminen geöffnet“, so der Circusdirektor.

Geboten wird dem Publikum ein buntes Programm mit Artisten aus den verschiedensten Ländern. Rima Belhamri und Karim Youseff, aus Frankreich und Marokko stammend, beeindrucken so mit dynamischer und ausdrucksstarker Equilibristik. Benito Frankello zeigt eine Tierschau, in der Kamele, Lamas, Esel sowie Watussi- und Texas-Longhorn-Rinder in der Manege präsentiert werden. Oswaldo Ramos aus Italien zeigt zum einen eine Drahtseilbalance. Besonders die jungen Zuschauer werden von seiner zweiten Darbietung, einer Lasershow, angesprochen.

Artistik am Band. Foto: Martin Rieß

Deborah Marino und Kenyum Piazza sind ein junges Artistenpaar aus Italien und sind mit Luftakrobatik an seidenen Tüchern sowie mit kraftvollen Darbietungen an den Strapaten zu erleben.

Auch interessant: Erinnerung an den 7. Magdeburger Weihnachtscircus

Rafaela aus den Niederlanden präsentiert eine Hundedressur mit neun weißen Schäferhunden, die sie mit großem Erfolg wie eine Raubtierdarbietung inszeniert hat. Ihre Arbeit wurde 2017 mit dem Preis „Best Circusact 2017“ in Dänemark ausgezeichnet. Darüber hinaus zeigt sie ihre Begabung im Umgang mit Tieren in einer bezaubernden Papageienshow und einem humorvollen Auftritt mit einem Pferd.

Kunst mit dem Diabolo. Foto: Martin Rieß

Miguel Rodogell aus Spanien demonstriert, dass das Spiel mit dem Diabolo kein Kinderspiel, sondern eine anspruchsvolle Kunst der Jonglage ist: Bis weit in die Kuppel des beheizen Großzelts schleudert er dabei die Halbkugel-Diabolos. Seine Partnerin Melanie Martínez beeindruckt mit außergewöhnlichen Antipoden-Jonglagen, bei denen sie ausschließlich ihre Füße einsetzt.

Kamele und weitere Tiere sind in der Manege zu erleben. Foto: Martin Rieß

Ein unverzichtbarer Bestandteil des Magdeburger Weihnachtscircus ist Clown Hansi, der mit immer neuen Einfällen für herzhaften Humor sorgt und sowohl Kinder als auch Erwachsene zum Lachen bringt. In diesem Jahr setzt er einmal mehr darauf, das Publikum in seine Auftritte einzubeziehen.

Auch interessant: Probleme durch Corona: Zirkus hofft in Magdeburg auf ein Weihnachtswunder

Der Clown sorgt für Heiterkeit. Foto: Martin Rieß

Und die italienischen Artisten Jordano und Santiano sind schließlich im amerikanischen Todesrad ohne Netz und doppelten Boden zu erleben.

Lesen Sie auch: Zwischen Schulbank und Manege

Tickets sind unter Telefon 0162/ 699 10 78 und 0162/132 73 33 sowie im Internet erhältlich. Vor Ort gibt es auch eine Kasse.

Auch interessant: Wie Magdeburger Weihnachtscircus Corona-Auflagen umsetzte und wie das Publikum reagierte

„Manege frei!“ heißt es täglich bis zum 6. Januar, nur am 2. Januar bleibt der Circus geschlossen. Am 24.12. beginnt die Vorstellung um 14 Uhr. An allen Feiertagen und sonntags ist um 15 Uhr und an den übrigen Tagen um 16 und 19.30 Uhr Beginn.