Neue Anlage Magdeburger Zoo präsentiert seltene Schildkröten und Webervögel

In der Luft die im Nestbau besonders begabten Webervögel, am Boden seltene, vom Aussterben bedrohte Strahlenschildkröten: Die ungleichen Bewohner sind ab sofort in einer neu eröffneten Voliere im Magdeburger Zoo zu bewundern.