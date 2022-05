Magdeburger Zwiespalt zwischen historischen Fassaden und Moderne

Magdeburg - Eines der großen Vorhaben zur Bebauung der Magdeburger Innenstadt ist das für den Prämonstratenserberg. Unterhalb der Wobau-Welle an der Regierungsstraße, in der unter anderem der Iba-Shop untergebracht ist, sollen in Richtung Schleinufer neue Häuser entstehen. Die Wobau als Bauherr hat dafür historische Bauformen vorgeschlagen und möchte die Fassaden einiger historischer Gebäude, die aus dem Magdeburger Stadtbild verschwunden sind, an neuer Stelle nachempfinden. Darunter ist auch das Äußere des Geburtshauses von Otto von Guericke. Doch ist dies eine generell günstige Variante?