Magdeburgerin betreibt Handweberei mit Blick auf die Umwelt

Wolle von glücklichen Schafen und alte T-Shirts werden in ihrer Werkstatt sinnvoll wiederverwertet: Handweberin Anneliese Lauf aus Magdeburg erzählt, wie sie durch ihre Kinder zu dem seltenen Handwerk kam und welche Rolle die Umwelt für sie dabei spielt.

Die Magdeburger Handweberin Anneliese Lauf hat sich für ein seltenes Handwerk entschieden. In Stadtfeld-Ost hat sie eine kleine Werkstatt und produziert nachhaltige, einzigartige Decken und Kissen.

Magdeburg - Zwischen Kissen, Wolldecken, Leinentüchern und eingerollten Teppichläufern sitzt sie an einem ihrer Webstühle. „Ich will zeigen, wie meine Textilien entstehen, den Prozess offenlegen“, sagt Anneliese Lauf. Sie ist Handweberin und hat seit zwei Jahren eine kleine „Werkstatt mit Schaufenster“ in Stadtfeld-Ost.