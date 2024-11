Estelle Céline Klein schloss ihre Ausbildung zur Musicaldarstellerin 2017 in Berlin ab und stand seither in unterschiedlichen Produktionen auf der Bühne. Seit September 2020 lebt und lehrt sie in Magdeburg. Am 2. November 2024 ist sie in ihrer eigenen Produktion „This is Halloween“ im Theater in der Grünen Zitadelle in Magdeburg zu sehen.

Magdeburg. - Serienkiller, Zombies, Hexen und Vampire – je finsterer, desto besser. Estelle Céline Klein hat ein Faible für dunkle Gestalten. Sie brennt für alles Düstere – zumindest in Kunst und Kultur. Ihre Schwäche für Mystik und Schauder hat die Musicaldarstellerin in eine eigene Show gepackt. Das Theater der Grünen Zitadelle wird dabei zur Gruft, die Besuchern das Gruseln lehrt. In „This is Halloween“ trifft Musical auf Horror, die „Addam's Family“ auf das „Phantom der Oper“, „Jekyll und Hyde“ auf „Sweeney Todd“ und „Beetlejuice“ auf die „Hexen von Oz“.

Zwei gänzlich ausverkaufte Vorstellungen bewiesen bereits, dass Magdeburg Freude am Fürchten hat. Und auch am 2. November 2024 ist in zwei Vorstellungen noch einmal das schöne Grauen zu hören. Für Estelle Céline Klein geht damit ein Traum in Erfüllung. Denn es ist die erste eigene Produktion, die sie in Magdeburg auf die Bühne bringt - und das mit Erfolg.

In "This is Halloween" werden Songs aus „Tanz der Vampire“, „DasPhantom der Oper“, „The Rocky Horror Show“, „Sweeney Todd“, "Wicked“, „The Addam's Family“ und Songs von Michael Jackson, Billie Eilish, Evanescence und vielen mehr von Musicalprofis und Artisten performt. Foto: Carsten Kammer

Eigene Produktion ist ein finanzielles Unterfangen

Dennoch war der Weg dorthin nicht nur harte Arbeit, sondern auch ein finanzielles Unterfangen. Mehr als 30.000 Euro habe sie vorab schon in die Produktion investiert. Von den knapp 35 Euro Kartenpreis bleiben netto etwa 26,50 Euro. Davon müssen unter anderem Abendgagen, Probenpauschalen, Gema, Theatermiete, Probenraummiete, Gastwohnungen, Playbacks, Kostüme, Requisiten und Materialkosten wie zum Beispiel für Noten bezahlt werden, erklärt sie. Und damit sei die Liste noch lange nicht vollständig. Für sie selbst bleibe da kaum noch etwas übrig. Eine Rechnung, die viele Kritiker von Eintrittspreisen nicht kennen.

Dennoch ist die 29-Jährige glücklich. Die Chance und Freiheit, ein eigenes Stück auf die Bühne zu bringen, bekommen schließlich nicht viele. Im Theater der Grünen Zitadelle erhält sie nötige Unterstützung. Und überhaupt fühle sie sich in Magdeburg geschätzt und anerkannt - von Kulturschaffenden und dem Publikum.

In Magdeburg „eigepflanzt“ will sie nun Wurzeln schlagen

Bei 15 Produktionen hat sie bereits mitgewirkt, in 13 davon stand sie selbst auf der Bühne. Vor vier Jahren zog Estelle Céline Klein nach Magdeburg. Geboren in Rheinland-Pfalz, aufgewachsen in Baden-Württemberg, studierte und arbeitete sie ab 2014 in Berlin. Ein Jobangebot aus dem Theater der Grünen Zitadelle führte sie 2020 erstmals an die Elbe.

Inzwischen könne sie sich nicht mehr vorstellen, hier wegzumüssen. „Ich bin in Magdeburg eingepflanzt und schlage Wurzeln“, sagt sie. „Ich lebe sehr, sehr gern hier und habe mich kreativ entfalten können.“ Denn neben ihrem Engagement im „Theater der Grünen Zitadelle“ ist sie seit 2020 auch als Dozentin an der Magdeburger Musicalschule „Musical Youngstars“ tätig, wo sie Gesang, Tanz und Schauspiel unterrichtet. „Dort arbeite ich mit Kindern ab drei Jahren bis zum Erwachsenenalter. Und dort habe ich auch festgestellt, wie viel Freude es mir macht, mein Wissen weiterzugeben“, erzählt sie.

Obwohl die Musical-Szene in Magdeburg „durchaus ausbaufähig“ ist, habe sie hier sehr viele kreative Menschen kennengelernt, mit denen sie Projekte entwickelt und Visionen zum Leben erweckt. So wird „This is Halloween“ nicht die letzte eigene Show sein, die sie in Magdeburg auf die Bühne bringt.

Infos und Tickets für „This is Halloween“

Die Altersempfehlung liegt bei einem Mindestalter von 16 Jahren.

In „This is Halloween“ treffen Gesang, Tanz und Artistik aufeinander. Es werden Songs aus bekannten Musicals aber auch Pop- und Rocksongs gesungen, darunter beispielsweise aus „The Addam’s Family“, „Wicked“, „Tanz der Vampire“, „Sweeney Todd“, „Rocky Horror Show“ und „Phantom der Oper“.

Dargeboten wird die Show von einem fünfköpfigen Ensemble, zu dem Sängerin und Produzentin Estelle Céline Klein auch die Solisten Carolin Rossow und Sokrates Skordilis sowie Tänzerin Tetiana Golovchenko und Hula-Hoop-Artistin Adrienne Lavy gehören.

„This is Halloween“ -Vorstellungen gibt es am 2. November 2024 um 15 und um 20 Uhr im Theater der Grünen Zitadelle, Breiter Weg 8A.

Die Tickets kosten 34,85 Euro (zzgl. Servicegebühr) und sind unter anderem im „Medien-Punkt Magdeburg“ an der Goldschmiedebrücke 17 und Restkarten auch an der Theaterkasse eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn.