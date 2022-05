Nachhaltigkeit Magdeburgerin nutzt regionale Pflanzenfarbe für Textilgestaltung

Im Durchschnitt kauft jeder Deutsche 60 neue Kleidungsstücke pro Jahr. In der Pflanzenfarbe-Manufaktur werden Textilien aber entschleunigt. Kleider, Geschirrtücher oder Schals aus hochwertigen Stoffen werden hier mit regionaler Pflanzenfarbe gefärbt. Barbara Zippel erzählt, wie das genau funktioniert und was sich an der Textilindustrie ändern sollte.